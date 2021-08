UFFICIALE: Ecco l’orario di apertura dei tornelli del Maradona!

La SSc Napoli tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale fa presente che i tornelli per gli spettatori apriranno alle 17:30, ma consiglia di presentarsi poco prima. Inoltre consiglia di evitare assembramenti, di presentarsi ovviamente muniti di green pass e di comportarsi in maniera adeguata per godersi una giornata all’insegna dello sport e della passione.

“In occasione della gara di Campionato Napoli vs Venezia, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 17:45 per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico.”