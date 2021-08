SERIE A – Udinese-Juventus, formazioni ufficiali. Scelta a sorpresa di mister Allegri

Questo pomeriggio alle ore 18,30, presso la “Dacia Arena”, l’Udinese affronterà in casa la Juventus dove c’è il ritorno in panchina di Max Allegri. A sorpresa Cristiano Ronaldo partirà dalla panchina, così come i nuovi acquisti Kajo Jorge e Locatelli. I padroni di casa punteranno sull’ex Pereyra e in attacco Pussetto.

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Pereyra; Pussetto. A disp.: Padelli, Scuffet, Zeegelaar, Okaka, Jajalo, Cristo Gonzalez, Deulofeu, Stryger Larsen, Palumbo, Samardzic, Ianesi, De Maio. All.: Gotti

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Morata, Dybala. A disp.: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Ronaldo, Pellegrini, Kaio Jorge, Rugani, Locatelli, Ranocchia, Kulusevski. All.: Allegri

La Redazione