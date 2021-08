SERIE A FEMMINILE – Successo esterno a San Marino per la Lazio di coach Morace

In vista dell’esordio tra una settimana a Bogliasco contro la Sampdoria di mister Cincotta, ieri test amichevole della Lazio Women di coach Morace sul campo del San Marino Academy. Le biancocelesti hanno vinto per 1-4. In gol per la squadra ospite Castiello, Cuschieri, Martin nel primo tempo. Accorciano le distanze le titane con l’ex Napoli Jansen, la quarta marcatura è realizzata da Mattei.

SAN MARINO ACADEMY-LAZIO WOMEN 1-4 Marcatori: 2′ Castiello (L), 34′ Cuschieri (L), 45′ Martin (L), 84′ Jansen (S), 85′ Mattei (L) SAN MARINO ACADEMY: Piazza, Venturini, Bertolotti, Barbieri, Papaleo, Nozzi, Montalti, Baldini, Prinzivalli, Micciarelli, Fusar Poli. A disp.: Marrone, Kiamov, Groff, Menin, Brambilla, Zaghini, Jansen, Massa. All.: Alessandro Recenti LAZIO: Ohrstrom, Gambarotta (46′ Labate), Heroum, Fordos, Savini (46′ Thomsen), Mastrantonio, Castiello (68′ Berarducci), Cuschieri (46′ Di Giammarino), Andersen, Martin (68′ Mattei), Visentin (59′ Pittaccio). A disp.: Natalucci, Santoro, Glaser, Falloni. All.: Carolina Morace

Fonte: sslazio.it