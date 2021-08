Ore 20,45 – Napoli – Venezia: le probabili formazioni presentate da Il Mattino

Così Spalletti parla in conferenza:

«A me sembra che non manchi niente, abbiamo avuto questa settimana ulteriore per completare le cose da esercitare in conseguenza degli ultimi arrivati, conosciamo la strada da percorrere e dove vogliamo andare. Mi aspetto di vedere quella convinzione di sapere di essere forti. Ci attende una gara difficile: l’anno scorso ho visto Empoli-Venezia e i veneti già mi impressionarono per il gioco e per l’organizzazione tattica di Zanetti».

Fonte e grafico (Il Mattino)

Ecco le possibili formazioni di Napoli e Venezia: