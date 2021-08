Ora saranno tre gli sponsor sulle maglie del Napoli

Sponsor – Una novità dopo l’altra per il Napoli che stasera scenderà in campo per la prima volta con la nuova maglia, svelata giovedì ai tifosi e creata in collaborazione con il marchio EA7 di Armani.

Con Lete – main sponsor da anni – e MSC – altra vecchia conoscenza del club – le nuove divise da gioco avranno un terzo partner: sulla manica ecco spuntare il logo di Amazon,

la ben nota piattaforma mondiale di shopping, da quest’anno protagonista anche nel calcio live con la trasmissione delle gare di Champions sul canale dedicato Prime. Fonte: Il Mattino