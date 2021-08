Napoli-Venezia, fino a 27mila con un sediolino da divisorio tra ognuno!

Le disposizioni al Maradona si aggiungono a quelle già note riguardo la capienza ridotta degli stadi italiani fino al 50%. Ciò significa che per Napoli-Venezia gli spalti del Maradona potranno accogliere fino a 27mila tifosi. Ma non solo. Necessaria la disposizione a scacchiera degli spettatori allo stadio: non ci sarà bisogno del distanziamento di un metro da una persona all’altra, ma basterà avere un sediolino di distanza l’un con l’altro; l’ingresso del pubblico sarà consentito poi solo per chi avrà green pass e mascherina per tornare a gremire uno stadio. L’ultima partita a porte aperte giocata in casa risale al lontanissimo 29 febbraio del 2020: vittoria 2-1 con il Torino. Pochi giorni dopo il sold out vissuto con il Barcellona partita che resta l’ultima di cartello ospitata dal san Paolo poi diventato Maradona.