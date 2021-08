Mercato azzurro: tre suggestioni ed una possibilità per Giuntoli

Lo dice senza giri di parole: «Non serve nulla a questa squadra». A Spalletti il presidente De Laurentiis ha spiegato senza mezzi termini, fin dal giorno della firma, che al Napoli non c’è un centesimo da spendere senza cedere uno dei top player e dunque a Big Luciano gli tocca di mordere il freno, anche se a casa ha probabilmente una lista della spesa lunga così. Avrà solo un centrocampista, Giuntoli gli ha promesso un mediano di corsa, impatto e di aggressività: ha un sacco di idee in testa e una gerarchia degli obiettivi ormai precisa, ma non ha ancora ben chiaro come perseguirli perché la situazione finanziaria del club è tutt’altro che florida. Il monte ingaggi resta altissimo, oltre 135 milioni di euro e le previsioni di entrata (senza cessioni) sono preoccupanti. Dunque, ancora operazione low cost: è stato offerto un altro svincolato, il centrocampista ex Rennes Clement Grenier, ma il ds azzurro starebbe aspettando proposte più interessanti prima di fiondarsi su di lui. Motivo per cui Thorsby della Sampdoria, Berge dello Sheffield United, e Zakaria del Borussia Monchengladbach sono soltanto suggestioni. Peccato. Si attendono 9 giorni di mercato infuocato, perché le occasioni, gli esuberi altrui, possono spuntare all’improvviso. Fonte: Il Mattino