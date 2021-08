La tv campana acquisisce i diritti tv -Le interviste del Napoli in diretta  su Canale 21

Parte la nuova stagione e Canale 21 arricchisce il proprio palinsesto con i diritti per la trasmissione in diretta delle immagini e delle interviste del prepartita e delle interviste e conferenze stampa di allenatori e tesserati al termine di tutte le gare di campionato del Napoli. Prima e durante la gara andrà in onda “La partita del Napoli” ,condotta da Salvatore Calise. Al fischio finale arriva “Campania Sport” per seguire e commentare in diretta le conferenze stampa con Titti Improta, Umberto Chiariello e Peppe Iannicelli. Fonte: CdS