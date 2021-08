Koulibaly, altro che cedibile. “The Wall” vuole finire al sua carriera in azzurro

All’inizio del mercato il pensiero di De Laurentiis è stato chiaro, tutti i giocatori sono cedibili con la giusta offerta. Ma in realtà, come sottolinea oggi Tuttosport, ci sono giocatori come Koulibaly che sembra vogliano finire la carriera al Napoli. Il difensore è legato alla maglia ed alla città, e non lo ha mai nascosto, al punto che, come mette in evidenza il quotidiano torinese, al termine del mercato, si ipotizza un incontro con la società partenopea per il prolungamento del contratto.