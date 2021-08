Insigne-AdL, entro martedì i primi contatti per capire gli umori del capitano

Questa sera ci sarà l’esordio del Napoli in casa contro il Venezia, fischio d’inizio ore 20,45, ma ad oggi non sarà l’ultima partita di Lorenzo Insigne. Nonostante che Inter e Milan stiano lì ad aspettare, se ne faranno una ragione e difficilmente tenteranno l’assalto. Del resto mister Spalletti è ottimista che il numero 10 dell’Italia possa dire addio in questa sessione di mercato. Le pagine odierne del Mattino parlano di un possibile incontro tra domani, massimo martedì. Un faccia a faccia dove si testerà l’umore di Lorenzo Insigne, capire se ci possano essere margini, in alternativa passi indietro. Su quest’ultima considerazione, difficilmente ce ne saranno visto che si viaggia su emisferi diversi. Nessuna rottura questo è ovvio, ma l’addio a fine stagione con scadenza di contratto, sembra inevitabile. Il primo incontro però sarebbe ad oggi un passo obbligato da fare.

La Redazione