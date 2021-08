Oggi il Napoli ritorna in campo per la prima di campionato contro il Venezia, e c’è una bellissima iniziativa dell’Unione Azzurra nel Mondo per ricordare Diego Armando Maradona. Al 10′ minuto di ogni partita del Napoli tutti i tifosi inneggeranno a D10s col coro oleeee’ ole’ ole’ oleee’ Diegoooo Diegoooo Il giusto tributo per il più grande calciatore di tutti i tempi!.

