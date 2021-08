[Grafico] Napoli/Venezia, Spalletti ha scelto per difesa e centrocampo. I lagunari con l’esperto Caldara

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona fischio d’inizio ore 20,45, ci sarà l’esordio casalingo del Napoli di Luciano Spalletti, contro il neo promosso Venezia di mister Paolo Zanetti. Il tecnico di Certaldo sembra aver risolto i due dubbi della vigilia. In difesa giocherà Manolas al fianco di Koulbaly, mentre a centrocampo Fabian Ruiz in vantaggio su Elmas. Per il resto l’attacco sarà composto da: Politano, Osimhen e Insigne. Per gli ospiti si punterà sull’esperienza di Caldara al fianco di Ceccaroni. Ben sette assenze tra squalifiche e infortuni, attacco con Forte e Sigurdsson alle spalle anche di Johnsen.

Fonte: CdS