Gazzetta – Napoli-Venezia, la probabile formazione azzurra

Stasera il Napoli al debutto per questa nuova stagione calcistica con la prima di campionato di Serie A. Alle 20,45 gli azzurri affronteranno il Venezia al Maradona, e La Gazzetta dello Sport ipotizza la formazione azzurra. Tra i pali ci sarà Meret, che a breve rinnoverà col Napoli. Manolas affiancherà Koulibaly per la difesa, e Mario Rui e Di Lorenzo si occuperanno delle fasce. A centrocampo troveremo Lobotka ed Elmas in vantaggio su Fabian Ruiz, mentre a sinistra ci sarà Zielinski. In attacco nulla di nuovo, Insigne-Osimhen-Politano sarà il tridente offensivo.