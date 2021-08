Disastroso l’esordio di DAZN. L’Italia è ancora troppo arretrata tecnologicamente

Il primo giorno di campionato è stato anche l’esordio per DAZN, ma lìimpattp è stato tutt’altro che positivo, con buona pace degli abbonati che si sono trovati a lottare con la rotellina del buffering che continuava a girare. E poi, ancor peggio, essendo in streaming e non satellitare il segnale arrivava un minuto e mezzo dopo la diretta. Oggi La Stampa scrive sul problema riscontrato ieri. “Si abbatte il buffering sul campionato di calcio targato Dazn. La rotellina che interrompe all’improvviso l’azione e si mette a girare sullo schermo mentre l’abbonato sta guardando la partita è infatti comparsa ieri su numerosi televisori e smartphone inducendo tifosi a vibranti proteste. La differenza tra la radiocronaca di Inter-Genoa su RadioUnoRai e le immagini Dazn era di un minuto a favore della vecchia radiolina. Compito peraltro non facile in un Paese dal punto di vista dell’innovazione tecnologica fra i più arretrati d’Europa”.

