DIRETTA LIVE SERIE A – Napoli-Venezia. Formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Fiordilino, Heymans, Peretz; Johnsen, Forte, Di Mariano. All. Zanetti

Aurelio De Laurentiis ha voluto salutare Spalletti e la squadra nel ritiro azzurro poche ore prima dell’esordio con il Venezia. Il presidente ha raggiunto l’hotel dove la squadra sta trascorrendo la vigilia e si è intrattenuto con Spalletti e Giuntoli

Demme palleggia e carica i suoi:

«Let’s go! Forza Napoli

Il benvenuto del Napoli: “VI ASPETTIAMO A CASA”

Arbitro: Aureliano di Bologna; Ass1: Imperiale; Ass2: Bercigli; IV: Cosso; VAR: Di Paolo; AVAR: Peretti

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio ore 20,45, il Napoli debutterà tra le mura amiche contro il neo promosso Venezia. Per mister Spalletti, sarà la prima davanti al pubblico, dove la prevendita è andata abbastanza bene, ha un paio di dubbi da sciogliere. Out ancora Ghoulam e Mertens. Per i lagunari del debuttante in serie A Paolo Zanetti, 4 assenze per squalifica (Aramu, Mazzocchi, Modolo e Vacca),infortunati: Myllymaki, Crnjgoj e Busio, infine Okereke ancora non è arrivato il pass. In attacco spazio a Forte con Jonhsen e Sigurdson ai lati. Ilnapolionline.com sarà al campo per raccontare la gara nei minimi dettagli.

Dal nostro inviato dallo stadio Diego Armando Maradona, Alessandro Sacco