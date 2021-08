DAZN – Zanetti: “C’è troppa differenza, ma dovevamo fare di più”

Il tecnico del Venezia, Zanetti, al termine della gara del Maradona, commenta la gara dei suoi ai microfoni di DAZN: “Inutile dire che mi aspettavo qualcosa di più, soprattutto dopo la superiorità numerica, ma la differenza tra noi e loro è evidente. C’è da dire che alcuni episodi non sono stati favorevoli, ma si è sentita soprattutto la mancanza dei calciatori non disponibili. Costruire da dietro e partire da dietro è una mia scelta, nonostante qualche errore, in questo caso, individuale, voglio che i ragazzi continuino a portare avanti la nostro idea di gioco, magari con un po’ di coraggio in più”