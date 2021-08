DAZN – Spalletti: “Non saremo dei portaborse, Insigne ha dimostrato come si fa!”

Luciano Spalletti, allenatore azzurro, al termine della gara contro il Venezia interviene ai microfoni di Dazn: “Sì, voglio una squadra sfacciata e stasera, da alcuni comportamenti, posso dire che è stato così. Abbiamo cominciato in maniera troppo lenta, meglio il secondo tempo, dove si sono visti un migliore il giro palla ed una migliore qualità delle giocate. Insigne ha ribadito cosa significa essere il capitano di una grande squadra, ha dimostrato come si fa, e su quel secondo rigore ha fatto vedere come si gestiscono delle situazioni. Nella prima parte di gara, abbiamo puntato troppo poco gli avversari e siamo stati troppo lontani dagli attaccanti del Venezia, la partita è una specie di contenitore dove ognuno deve mettere le proprie qualità, ma occorre anche dell’ altro. Per questo bisogna che si dia tutti una mano ai difensori. Insigne è un leader, uno che si è guadagnato sulla pelle quella fascia, ma io non avevo dubbi su questo. A questa squadra non manca niente, è bellissimo essere noi. Abbiamo la nostra identità e non saremo portaborse”