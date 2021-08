DAZN – Elmas: “Felice di essere qui, devo convincere Spalletti ogni giorno”

Elmas, autore del raddoppio napoletano, interviene ai microfoni di Dazn al termine della gara vinta dagli azzurri contro il Venezia: “Non era una partita facile, soprattutto dopo che siamo rimasti in dieci. Il pubblico ci ha aiutati moltissimo. Io sono felicissimo di essere qui a Napoli, di giocare con questi compagni e sentire la passione di questa gente. Sono contento per il gol, ma lo sono soprattutto per i tre punti, quando mi è arrivata la palla, non ho pensato ad altro che a fare gol. Mi fa piacere che mister Spalletti parli sempre bene di me, ma io voglio dimostrare continuamente il mio valore, sono qui da tre anni, per me è un momento fondamentale. Insigne è il nostro capitano e leader, non devo descriverlo io. E’ fondamentale, fuori e dentro il campo”