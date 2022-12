Carnevali, Sassuolo: “Sicuramente è sbagliato dire e pensare che abbiamo regalato Locatelli per due anni alla Juve”

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato a La Gazzetta di Modena, in merito al passaggio di Manuel Locatelli alla Juve, per molti un’operazione “strana” che ha scatenato, tra l’altro, ilarità e battute sul web. ““Non è facile capire per chi non ha le competenze. Questa operazione ha portato un risultato positivo e vantaggi ad entrambe le società, anche se certi tecnicismi sono complicati da spiegare. Sicuramente è sbagliato dire e pensare che abbiamo regalato Locatelli per due anni alla Juve. La realtà è che al termine del girone di ritorno 2022-2023 per la Juve scatterà l’obbligo della vendita e noi avremo la garanzia di incassare gli oltre 37 milioni pattuiti”.

