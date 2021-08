CALCIO FEMMINILE – Cesena-Sassuolo 2-2, pareggio nel recupero per le romagnole

Ieri pomeriggio si è giocata l’amichevole tra le padroni di casa del Cesena di mister Rossi e il Sassuolo di coach Piovani. La sfida è terminata 2-2. Padroni di casa in vantaggio con Costi, pari a fine primo tempo per le neroverdi con Cambiaghi. Il Sassuolo passa in vantaggio con l’autorete di Pastore, ma nel recupero pareggio del difensore ex Napoli Pavana

TABELLINO

CESENA-SASSUOLO 2-2

Marcatrici: 13’ Costi (C), 43’ Cambiaghi (S), 47’ autorete Pastore (C), 90’ Pavana (C)

CESENA: Frigotto (45’ Casadio), Pinna (69’ Nagni), Carlini (45’ Pignanoli), Casedei, Costi (45’ Simei), Mancuso (45’ Pavana), Montes De Oca (45’ Bernardi (60’ Galli)), Vivirito (45’ Beleffi), Costa (69’ Damiano), Georgiou, Pastore. A disp: Petralia, Franco Allenatore: Roberto Rossi

SASSUOLO: Lemey (77’ Lauria),Philtjens (87’ Sassi), Filangeri, Dongus (83’ Dalla Pria), Orsi (40’ Ferrato), Brignoli (64’ Da Canal), Tomaselli (83’ Marchetti), Clelland (70’ Parisi), Cambiaghi (83’ Spallanzani), Dubcova, Cantore. Allenatore: Gianpiero Piovani

Fonte: sassuolocalcio.it