Poche ore ancora e poi sarà ufficialmente campionato anche per Napoli e Venezia, i due club che si affronteranno al Maradona domani sera per l’esordio stagionale. Una partita che per i lagunari sarà anche la prima dopo la promozione in Serie A: «Napoli è un posto meraviglioso. È un piacere iniziare qui il nostro viaggio» il messaggio dei neroverdi sui social prima dell’arrivo in città. Fonte: mattino.it