Bagni, ex calciatore: “Sarà la stagione di Osimhen”

Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli, è intervenuto sulla Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole: “Sarà protagonista, ne sono convinto. Magari se prendesse un paio di rinforzi nei ruoli più deboli, potrebbe anche competere per lo scudetto. L’organico è già forte così com’è, se non dovessero arrivare nuovi giocatori sarà importante non perdere quelli che ci sono. Credo che sarà la stagione di Osimhen, è veloce e imprevedibile, un tormento per le difese avversarie. Caso Insigne? In parte già lo è. Certo se andasse via sarebbe una perdita notevole per la squadra, un po’ meno per il club, forse, considerato che da giorni leggo che la proprietà è pronta a cederlo”.