WOMEN CAHMPIONS – Eliminato l’A.c. Milan. Stasera tocca alla Juventus

Il fine settimana del calcio femminile nella Women Champions non è iniziato nel migliore dei modi. L’A.c. Milan ieri sera è stato sconfitta per 2-0 in Germania dall’Hoffenhaim. Le reti delle padroni di casa sono state realizzate da: Brand e Hartig, reti nate da disattenzione della difesa rossonera di coach Ganz. Questa sera sarà di scena a Vinovo la Juventus di Montemurro. La compagine bianconera affronterà alle ore 21,00 il St. Polten, sfida più insidiosa rispetto all’esordio come ha ribadito il mister australiano: “Ci aspettiamo una partita molto difficile. Per quello che hanno fatto in Europa sono loro le favorite”,

Fonte: CdS