VIDEO – Le maglie sì ma anche i pantaloncini. Il Napoli rinnova il “guardaroba” completo

E’ di qualche giorno fa l’ufficialità della nuova maglia del Napoli firmata Giorgio Armani ed autoprodotta dal club partenopeo, ma ci sono anche i pantaloncini nuovi, come scrive oggi Il Mattino. “Il Napoli ha svelato oggi per intero anche quelli che saranno gli accoppiamenti cromatici delle divise per la stagione che sta per cominciare. Insieme con la maglia azzurra ci saranno i pantaloncini bianchi, bianchi con inserti oro anche per la terza maglia (quella appunto bianca-oro). Pantaloncini rossi, invece, per la versione away in rosso”.

Il video che mostra la nuova divisa del Napoli

