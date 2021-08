Il Venezia ha chiuso l’acquisto del belga Thomas Henry, l’attaccante ormai in dirittura d’arrivo. Beffato il Genoa che aveva individuato il calciatore come possibile sostituto di Shomurodov, ma i liguri non possono più rilanciare e saranno costretti a cambiare obiettivo. Il Venezia hanno offerto 6 milioni di euro senza prestito con obbligo di riscatto come, invece, aveva proposto il Genoa che si era fermato a 5,5 milioni.