La Fiorentina, in attesa di conoscere il futuro di Vlahovic, dove Atletico Madrid e Tottenham lo cercano con insistenza, effettua una cessione in attacco. Si tratta dell’ex Genoa Christian Kouamè con la formula del prestito. Ecco le sue prime parole: “Sono molto felice di raggiungere questa istituzione calcistica belga per la prossima stagione. Non vedo l’ora di indossare i colori dell’Anderlecht e iniziare questa nuova avventura”.

La Redazione