Tra Dimaro e Castel di Sangro, Spalletti ha fatto due “nuovi” acquisti per DeLa

Lobotka e Elmas, i due centrocampisti rilanciati da Spalletti: uno è il playmaker al posto di Demme infortunato, l’altro si è messo in mostra in precampionato e da mezzala lotta per una maglia da titolare con Fabian Ruiz e Zielinski per l’esordio di domani contro il Venezia. Lobotka l’anno scorso con Gattuso ha giocato solo spezzoni di partita in campionato ed è stato impiegato una sola volta da titolare in coppa Italia negli ottavi di finale con l’Empoli, in estate sembrava destinato ad andare via, invece è rimasto e a Dimaro è apparso subito in forma anche da un punto di vista fisico: ora è lui il punto di riferimento centrale nel centrocampo a tre, nel 4-3-3 disegnato da Spalletti con le due mezzali ai lati, ruolo dove si sta esprimendo molto bene Elmas. Il macedone è l’altro centrocampista rilanciato dal nuovo allenatore, anche lui la stagione scorsa riuscì a trovare poco spazio da titolare e ricoprì spesso il ruolo di esterno nei tre alle spalle della punta centrale. In queste amichevoli estive invece ha giocato con continuità saltando solo per un problemino fisico il test con la Pro Vercelli e si è espresso sempre bene nelle diverse posizioni in cui è stato impiegato da Spalletti e potrebbe partire da titolare domani sera al Maradona contro il Venezia. Fonte: Il Mattino