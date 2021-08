SKY – Napoli-Politano, aggiornamento sull’incontro per il rinnovo

Il Napoli, in attesa di conoscere il destino di Manolas, pensa al presente ma anche al futuro per la questione rinnovi. Secondo il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, nel corso del programma “E’ sempre calciomercato l’originale”, oggi primo approccio con l’agente di Matteo Politano. L’ex di Inter e Sassuolo ha il contratto in scadenza nel 2024 e i primi segnali sono stati incoraggianti. Dopo Meret anche l’esterno destro potrebbe essere il prossimo a firmare per i colori azzurri, per la gioia di Luciano Spalletti.

La Redazione