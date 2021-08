Il mercato del Napoli in uscita, potrebbe avere un nuovo capitolo in queste ore di sessione estiva. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio, il club azzurro è ad un passo dalla cessione in prestito allo Charleroi di Karim Zedadka. Il giocatore franco-algerino avrà l’occasione di mettersi in luce e trovare la continuità che con la casacca partenopea non poteva realisticamente ora avere.

La Redazione