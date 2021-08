Inizia al meglio l’avventura di Dionisi, esordiente in A, sulla panchina del Sassuolo: Verona battuto al Bentegodi nonostante la doppietta di un super Zaccagni. L’Hellas parte forte ma incassa il gol di Raspadori in contropiede, poi resta in 10 nel recupero del primo tempo per il doppio giallo a Veloso. A inizio ripresa Djuricic raddoppia, Zaccagni la riapre su rigore, Traore trova il 3-1, di nuovo Zaccagni al 90’ per il 3-2 finale.

Sky Sport