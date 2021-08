Serie A – Ore 20,45: Torino-Atalanta, le probabili formazioni

Il Torino, la squadra che tra quelle che si sono salvate la scorsa stagione aveva il minor quantitativo di punti, inizia la sua nuova stagione di Serie A (SA) con il quinto diverso allenatore (Ivan Jurić) da febbraio 2020 in poi. Ciononostante, il ritorno dei tifosi sugli spalti (sia pure in quantità ridotta a causa delle misure di contenimento contro il COVID—19) sarà un vantaggio, soprattutto perché il Torino è stata una delle squadre casalinghe peggiori durante la scorsa stagione di campionato (3 vittorie, 9 pareggi, 7 sconfitte), e qui ha vinto solo al 13° tentativo (17 marzo).

I ‘Granata’ hanno in particolare perso tre delle loro ultime cinque partite di apertura di SA, con tutte le sconfitte che hanno visto un tempo perso per 1-0. Tuttavia, Jurić potrebbe dare al Torino stabilità a lungo termine indipendentemente dal risultato qui, avendo recentemente portato l’Hellas Verona a raggiungere consecutivamente la metà superiore della classifica, con una media rispettabile di 47 punti a stagione nei suoi due anni di permanenza alla guida degli scaligeri.

Dati i forti progressi nei cinque anni trascorsi da quando è stato ingaggiato Gian Piero Gasperini come allenatore, l’Atalanta potrebbe pensare che sia giunto il momento di lanciare una nuova sfida per puntare al suo primo titolo in SA. ‘La Dea’ ha mantenuto quasi tutti i suoi giocatori chiave che aveva nella scorsa stagione, rafforzando la difesa mettendo tra i pali l’ex portiere dell’Udinese Juan Musso, pagato 20 milioni di euro.

L’Atalanta, la squadra che segna più di tutta la SA per tre anni consecutivi, dopo avere segnato 90 e più gol nelle ultime due stagioni, ha vinto 4-2 qui nella partita di apertura durante la scorsa stagione. A sua volta, ciascuna delle ultime quattro trasferte di apertura stagionali (2 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta) ha visto almeno quattro gol (media di 5,25 a partita).

Giocatori da tenere d’occhio: Andrea Belotti è pronto a fare la sua settima stagione consecutiva al Torino. Ha segnato 92 gol per il club in SA finora, con cinque degli ultimi sei gol arrivati dopo il 60° minuto. Per quanto riguarda il giocatore di maggior valore (‘MVP’) dell’Atalanta, Luis Muriel, è stato direttamente coinvolto in 22 gol in quest’anno solare in SA (15 gol, 7 assist) — il quantitativo più alto tra tutti i giocatori nella competizione.

Statistica in evidenza: il Torino non è riuscito a fare gol nel primo tempo in 13 partite casalinghe durante la scorsa stagione — un record alto (parimerito) in campionato.