Serie A – Ore 20,45: Empoli – Lazio, le possibili formazioni che dà il CdS

I toscani dell’Empoli tornano alla Serie A (SA) dopo due anni di assenza dopo avere vinto la Serie B (SB) durante la scorsa stagione, quando hanno subìto solo tre sconfitte — il quantitativo più basso dopo la Reggiana nella stagione 1992/93. Eppure, è l’ex allenatore Aurelio Andreazzoli che ora siede la panchina dopo che Alessio Dionisi ha abbandonato la squadra per andare al Sassuolo. Dopo aver in parte guidato la squadra nella sua ultima stagione di SA terminata con la retrocessione (2018/19), Andreazzoli ora cercherà di farsi perdonare.

L’Empoli spera di poter sfruttare il record casalingo da imbattuto nella scorsa stagione di SB (11 vittorie, 8 pareggi), nonostante abbia subìto il gol di apertura in otto occasioni (4 vittorie, 4 pareggi). Considerando che ha guadagnato 30 dei suoi 38 punti (78,95%) qui nell’ultima sua presenza nella massima serie, i nuovi arrivati potrebbero non essere scelte facili allo stadio Carlo Castellani.

Cinque delle sette squadre maggiormente favorite per la vittoria del titolo in SA hanno cambiato il loro allenatore in questa stagione, con la Lazio che ha reclutato Maurizio Sarri. Il vincitore dello Scudetto con la Juventus (nel 2019/20) cercherà almeno di emulare il suo predecessore (Simone Inzaghi) che ha portato la formazione capitolina ad arrivare nelle prime sei posizioni in quattro delle cinque stagioni complete.

Il compito principale di Sarri sarà rinforzare la difesa, dato che la Lazio ha subìto 55 gol durante la scorsa stagione (media di 1,45 a partita) — l’ultima volta che ne ha subiti di più in una stagione di SA fu nel 1960/61! Vorrà anche iniziare bene, dato che solo altre due squadre hanno perso più delle sue otto trasferte durante la scorsa stagione di SA quando era in svantaggio alla fine del primo tempo.

Giocatori da tenere d’occhio: Patrick Cutrone dell’Empoli torna in Italia in prestito dalla Premier League, sperando di aumentare il suo totale di 17 gol in carriera in SA. Tre degli ultimi quattro sono arrivati dal 75° minuto (incluso) in poi. Dall’altra parte, la Lazio ha vinto otto delle ultime nove partite di SA (1 sconfitta) in cui Ciro Immobile è riuscito a segnare, con sette di queste partite che hanno visto più di 2,5 gol.

Statistica in evidenza: la Lazio ha vinto dieci delle ultime 12 trasferte nel campionato di SA (1 pareggio, 1 sconfitta) contro avversarie neopromosse.