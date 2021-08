Serie A – Inter-Genoa 2-0, e Verona-Sassuolo 0-1 alla fine del primo tempo

E’ ripartito oggi il campionato di Serie A con gli anticipi di Inter-Genoa e Verona-Sassuolo. I campioni d’Italia hanno ospitato a San Siro il Genoa di Ballardini e passano in vantaggio dopo sei minuti grazie al colpo di testa vincente di Milan Skriniar su assist di Hakan Calhanoglu da corner. Poi al 14′ arriva il raddoppio di Calhanoglu su sponda di Dzeko.

Verona-Sassuolo – Di Francesco fa il suo esordio sulla panchina del Verona sfidando il suo passato, il Sassuolo allenato da Dionisi, alla sua ‘prima’ in A. Ritmi altissimi fin dall’inizio, con l’Hellas in controllo: Lazovic cerca il super-gol al volo, Zaccagni sfiora il vantaggio, Kalinic colpisce una traversa di testa. Poi, alla prima ripartenza, il Sassuolo va in vantaggio con Raspadori. Nel recupero del primo tempo rosso a Veloso per doppia ammonizione.

Sky Sport