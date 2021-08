SERIE A – Empoli-Lazio 1-3, esordio vincente per Sarri. L’ex Hysaj cresce nella ripresa

Al “Castellani” è andato in scena la sfida tra l’Empoli, neo promosso in serie A e la Lazio degli ex Sarri e Hysaj. L’inizio di gara sembra promettere bene per i biancocelesti, tanto pressing, ma al primo affondo passano i toscani. Spunto di Bajrani che serve Bandinelli, diagonale vincente, nulla può fare Reina. Gli ospiti però reagiscono subito e pareggiano, cross di Felipe Anderson e colpo di testa vincente di Milinkovic-Savic. L’Empoli però gioca bene e sfiora la rete con il pallonetto di Mancosu, fuori di un soffio. Toscani sfortunati che colgono il palo con Bandinelli. La Lazio regge e passa in vantaggio, assist di Milinkovic-Savic per Lazzari che in velocità supera Romagnoli e palla in rete. Nel finale di primo tempo rigore per gli ospiti per fallo di Vicari su Acerbi e Immobile dal dischetto spiazza il portiere. Nella ripresa super occasione per i padroni di casa, prima salva Reina su Bandinelli e poi ci pensa Luiz Felipe su Bajrani. Nel recupero traversa dello svizzero da posizione defilata. Un successo che fa morale, Hysaj, dopo un inizio difficile, meglio nella ripresa, Empoli a tratti bello da vedere, ma la difesa purtroppo ha commesso errori decisivi per il risultato finale.

EMPOLI-LAZIO 1-3

Marcatori: 4′ Bandinelli (E), 6′ Milinkovic (L), 31′ Lazzari (L), 41′ rig. Immobile (L)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic (82′ Fiamozzi), Ismajli, Romagnoli, Marchizza; Ricci, Haas (76′ Zurkowski), Bandinelli (70′ Henderson); Bajrami; Mancuso (82′ La Mantia), Cutrone (76′ Crociata).

A disp.: Brignoli, Canestrelli, Stulac, Ekong, Asllani, Luperto, Viti.

All.: Aurelio Andreazzoli

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic (70′ A. Anderson), Leiva (82′ Escalante), Akpa Akpro (46′ Luis Alberto); F. Anderson, Immobile (82′ Muriqi), Pedro (60′ Moro).

A disp.: Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Marusic, Romero, Caicedo.

All.: Maurizio Sarri

Arbitro: Simone Sozza (sez. di Seregno)

Assistenti: Tolfo, Di Iorio

IV uomo: Santoro

V.A.R.: Nasca

A.V.A.R.: Valeriani

NOTE: 29′ Leiva (L), 38′ Stojanovic (E), 89′ Ismajli (E)

Recupero: 0′ pt, 4′ st

A cura di Alessandro Sacco