Salvione, ceo SSC Napoli: “Il Napoli si conferma tra i top 20 club al mondo”

Il Napoli ha appena ufficializzato la nuovva sponsorship con Amazon che diventerà il nuovo sponsor sulla manica del Napoli. Sulla collaborazione con il club partenopeo sono intervenuti anche esponenti di Amazon e della SSc Napoli stessa, ecco i commenti del senior business manager Fans 360 di Amazon e del Chief International Development Officer della Società Sportiva Calcio Napoli:

Maria Giulia Biguzzi, senior business manager Fans 360 di Amazon: “Ad Amazon ascoltiamo sempre i nostri clienti e ci impegniamo per offrire loro la miglior selezione e il miglior servizio possibili e sappiamo che molti di loro sono tifosi di calcio. La SSC Napoli è stata la prima società calcistica a prendere parte al progetto Fans 360, offrendo ai tifosi, italiani e internazionali, un modo veloce e conveniente per acquistare il merchandising ufficiale della SSC Napoli. Per questo oggi siamo entusiasti di fare un ulteriore passo in avanti nella collaborazione con il club, annunciando la sponsorizzazione della maglia della SSC Napoli a partire dalla prossima partita, il 22 agosto allo Stadio Armando Maradona.”

Serena Salvione, Chief International Development Officer della Società Sportiva Calcio Napoli: “Questa nuova partnership è l’ennesimo passo verso una maggiore internazionalizzazione del brand e la conferma del nostro approccio globale e del nostro posizionamento tra i primi 20 club di calcio al mondo. Un percorso iniziato anni fa che ha portato il Club a legarsi a marchi sempre più internazionali e operativi su un’arena globale. L’accordo è la conferma del solido rapporto tra Amazon e la SSC Napoli: uniti dall’obiettivo di offrire quello che i tifosi più desiderano, mirando alla loro soddisfazione. Un ulteriore passo questo, per avvicinarsi e sancire legami sempre più stretti con i nostri tifosi azzurri nel mondo”