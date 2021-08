Napoli – Venezia: ballottaggi difesa e centrocampo per Spalletti. In attacco Forte per i lagunari

Domani sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 20,45, il Napoli affronterà il Venezia per la prima di campionato. Per il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti, due i ballottaggi da sciogliere nelle prossime ore. In difesa Manolas o Rrahamani, con il greco, secondo il CdS, in vantaggio mentre a centrocampo. Elmas sembra avanti anche come condizione rispetto a Fabian Ruiz. In attacco spazio a Politano, Insigne e Osimhen al centro. Per i lagunari ben 4 gli squalificati, in avanti spazio a Johnsen e Sigurdson ai alti, Forte come centravanti.

Fonte: CdS