Mustafi o Rugani per il dopo-Manolas. Nome nuovo per il terzino sinistro

In attesa dell’eventuale offerta dell’Olimpiacos al Napoli per Kostas Manolas, dove al momento c’è l’accordo solo con il giocatore, sull’ingaggio soprattutto, il club partenopeo pensa al nome del suo sostituto. Secondo il CdS, sarebbe un arrivo in volata tra Rugani e Mustafi. L’ingaggio del giocatore della Juventus sarebbe un ostacolo, sono 3 milioni circa, mentre l’ex Sampdoria e Valencia, arriverebbe da svincolato. Per il ruolo di terzino sinistro, si attende che si possa aprire uno spiraglio dal Lille per Mandava, visto che il prestito non è possibile. Un nome nuovo è certamente Mikolenko della Dinamo Kiev, sempre formula del prestito. Operazione Oliveira invece che ad oggi non si può fare con il Getafe. L’addio di Manolas però riaprirebbe molti discorsi, la Magna Grecia potrebbe essere d’aiuto alle casse azzurre.

La Redazione