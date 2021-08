Manolas-Olimpiacos, AdL lancia un messaggio chiaro a Raiola

Ormai lo sanno tutti, Manolas vuole andare all’Olimpiacos, riabbracciare la sua nazione, la Grecia, facendolo recapitare al Napoli. Il difensore ellenico sarebbe disposto anche a decurtare il suo ingaggio da 4,2 milioni, in un mercato dove si tratta in questa maniera. Il problema semmai è che AdL non indietreggia, anzi, lui chiede per il giocatore 15 milioni cash, sull’unghia, messaggio che è arrivato forte e chiaro all’agente di Manolas Mino Raiola. Il club azzurro aspetta che l’Olimpiacos formuli l’offerta tanto agognata, cifra che poi i partenopei spenderebbero per completare la rosa nei ruoli chiave.

La Redazione