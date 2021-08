Le rivali del Napoli per la Champions e l’Europa League, ecco come stanno piazzate

La Juve di Allegri, tornato sulla panchina bianconera, riparte in pole position: è la favorita per la vittoria dello scudetto e con un Locatelli in più a centrocampo. L’attacco resta di grandissimo livello con l’asso Ronaldo, al centro delle voci di mercato, ma pronto per l’esordio a Udine. Reparto offensivo con Chiesa in forma super e Dybala atteso a un anno di rilancio. E poi la super difesa con i veterani di ferro Bonucci e Chiellini pronti a proteggere Szczesny.

L’INTER CON DZEKO IN ATTACCO

L’Inter ha perso Lukaku, al suo posto Dzeko, e Hakimi e parte un passo indietro nella corsa scudetto rispetto alla Juve. Un nuovo tecnico Simone Inzaghi, un mercato ancora da completare e punti interrogativi ma una rosa in grado di competere per la lotta scudetto. Sensi verrà impiegato da trequartista alle spalle di Dzeko, la novità a centrocampo sarà Calhanoglu.

GARANZIA ATALANTA

D’alta classifica l’Atalanta di Gasperini che gioca da anni a memoria e ha tante soluzioni offensive. Zapata che salterà le prime due partite per infortunio è nel mirino dell’Inter, in attacco è una garanzia anche l’altro colombiano Muriel. Grande qualità offensiva con gli inserimenti di Pasalic, Pessina e Malinovskyi. Novità in porta, Musso.

GLI EFFETTI MOURINHO E SARRI

Altre rivali del Napoli di Spalletti nella corsa Champions sono Roma e Lazio che potranno sfruttare al meglio l’effetto entusiasmo per gli arrivi sulle panchine di Mourinho e Sarri. La Roma si è rinforzata, l’ultimo arrivo è stato Abraham, acquistato dal Chelsea, volto nuovo anche in porta Rui Patricio. Il 4-3-3 di Sarri è garanzia di spettacolo nella Lazio che girerà sempre intorno al super bomber Immobile e alla classe dei centrocampisti Milinkovic Savic e Luis Alberto.

LE SQUADRE SORPRESA

Il Sassuolo che ha un nuovo allenatore, Dionisi che ha vinto il campionato di serie B con l’Empoli, al posto di De Zerbi, ha perso anche Locatelli. Ma è rimasto Berardi come gioiello e potrà inserirsi a ridosso delle grandi. Possibili sorprese la Fiorentina di Italiano che ha piazzato un bel colpo di mercato, l’argentino Nico Gonzalez e il Torino di Juric che ha fatto benissimo a Verona e riesce a trasferire grinta e applicazione tattica. Anche il Cagliari potrà recitare un ruolo importante con in attacco super Joao Pedro.

LA LOTTA SALVEZZA

Proveranno ad avvicinarsi alla zona Europa la Samp, il Verona, il Bologna, il Genoa e l’Udinese ma dovranno guardarsi le spalle. La neo promossa Salernitana di Castori che ha piazzato in settimana il gran colpo Simy, lotterà per la salvezza. Le dirette concorrenti sulla carta sono le altre due neopromosse Empoli e Venezia e lo Spezia.

Fonte: Il Mattino