In vista di Napoli-Venezia, ultimi posti per Distinti e Settore ospiti

Domani sera allo stadio Diego Armando Maradona, fischio d’inizio alle ore 20,45, ci sarà il debutto casalingo del Napoli in campionato contro il Venezia. Per quanto concerne la vendita dei biglietti, rimangono ancora ultimi posti, oltre alla Curva B anello Inferiore, anche per i Distinti e per il settore ospiti dove saranno collocati i tifosi lagunari. Ancora tagliandi per le due Tribune Nisida e Posillipo.

Fonte: sport.ticketone.it