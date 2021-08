Il Napoli tenta ancora il colpo Olivera, ma il Getafe non vuole saperne del prestito

Il Napoli alla costante ricerca di un terzino sinistro, dopo essere saltato tutto per Emerson Palmieri, che è andato al Lione, si rituffa su Matias Olivera. Il classe ’97, stando a quanto scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, sarebbe di nuovo tra i preferiti del Napoli, ma l’operazione si fa sempre più complicata. Il Getafe, infatti, non accetta la formula del prestito, ma vuole 10 milioni per cederlo a titolo definitivo. A questo punto serve una cessione importante al Napoli, come quella di Ounas, per poter poi investire nell’acquisto di Olivera.