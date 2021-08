Il “jolly” Lozano che ha sconfitto sfortuna e pregiudizi

L’estate di Hirving Lozano non era cominciata nel migliore dei modi, la botta all’occhio presa in occasione del Gold Cup durante Messico-Trinidad e Tobago, facevano pensare al peggio. Per fortuna lo spavento è durato solo meno di una settimana e il nordamericano si è già visto a Castel di Sangro. Spalletti deciderà oggi, insieme al suo staff, come riporta il Corriere dello Sport, se già potrà essere convocato per la sfida contro il Venezia, anche se allenandosi tutti i giorni, la risposta sarebbe affermativa. Il primo anno di Lozano è stato difficile, molti pregiudizi sul suo rendimento e sul prezzo intorno ai 50 milioni. Il secondo anno invece, fino all’infortunio, molto meglio, sconfiggendo le critiche. Il terzo anno sarà quello che dovrà consacrarlo alla maglia azzurra, lui può giocare a destra, sinistra e a volte come falso nueve. Insomma un jolly che ha sconfitto sfortuna e pregiudizi.

La Redazione