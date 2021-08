Fabian Ruiz, Elmas e Zielinski, uno è di troppo per domani

Quantità e qualità e soprattutto capacità di mantenere sempre l’equilibrio per evitare buchi centrali, insomma innanzitutto compattezza: Spalletti ha lavorato moltissimo su questi concetti proprio per presentare un Napoli più equilibrato possibile nella partita di esordio contro il Venezia. Stamattina le ultime verifiche nella rifinitura a Castel Volturno e gli ultimi dubbi da sciogliere sulle due mezzali da affiancare a Lobotka, scelta che dovrà ricadere su due tra Fabian Ruiz, Elmas e Zielinski (squadra che stasera andrà in ritiro al Britannique e intanto ieri Costa ha completato l’iter di visite post Covid-19 presso la clinica Pineta Grande e ha svolto nel pomeriggio allenamento personalizzato). Un centrocampo che ha dato affidabilità in questi test precampionato superando al meglio l’esame non semplice contro il Bayern Monaco all’Allianz Arena. Domani la prima verifica ufficiale per il centrocampo azzurro, prima prova contro il neopromosso Venezia. Fonte: Il Mattino