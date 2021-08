E’ finita la favola del Chievo: nessuno interessato all’acquisto

Sul Chievo cala il sipario definitivo, anche per l’ipotesi di ammissione alla serie D. E’ scaduto infatti oggi alle 12.00 il termine per l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’iscrizione al campionato ’21-’22 tra i Dilettanti, e nessuna è pervenuta agli uffici del Comune. Il termine ultimo della Figc è comunque il 24 agosto. Tra le ipotesi più accreditate c’era quella di una cordata guidata dall’ex capitano, Sergio Pellissier, ora dg al Rovigo, che ha affidato la sua amarezza ad un post Instagram: “Oggi purtroppo è conclusa la storia di quella società che mi ha dato tantissimo. E’ uno dei giorni più tristi della mia vita”. Per tutti i veri innamorati di questo sport è veramente un giorno triste. Chievo è un quartiere di Verona. Non di Roma. Non di Milano. Eppure ha fatto decenni di calcio professionistico. Calcio di altissimo livello. Addirittura con partecipazioni in Champions League. A dimostrazione che le competenze possono tuttora competere con il potere del denaro. Soprattutto quando il denaro non viene impiegato, appunto, con competenza…

Fonte: ANSA