Dall’incontro Giuntoli-Pisacane, a quello AdL-Insigne. Ecco quando avverrà il faccia a faccia

Ad oggi l’Inter resta un’insidia, fino a quando il mercato è ancora attivo, ma è chiaro che il futuro di Insigne sarà un argomento che verrà trattato dal Napoli. Non certamente nella giornata di oggi, dove la squadra sarà in ritiro per preparare il Venezia. Il presidente De Laurentiis sarà in città, però l’argomento verrà preso in considerazione, dopo il match contro i lagunari. Sarà il primo faccia a faccia, senza nessuno vicino e le luci della ribalta. Da questo famoso incontro si capirà se si potrà aprire uno spiraglio per il tanto atteso rinnovo, oppure trovare una strada per evitare scontri e arrivare alla scadenza. Prima la gara di campionato e poi l’incontro tra le parti, insomma tutto in pochi giorni. A metà agosto ci fu l’incontro tra Giuntoli e l’agente del capitano, Vincenzo Pisacane, solo l’antipasto.

Fonte: Il Mattino