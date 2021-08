Come preannunciato in un tweet oggi pomeriggio direttamente dal presidente del Parma Calcio 1913 Kyle Krause, Ilenia Nicoli è il nuovo allenatore della Prima Squadra del Parma Femminile: “Oggi la nostra squadra femminile inizia ad allenarsi per la nuova stagione. Un altro nostro team che proverà ad ottenere la promozione. Ci impegniamo a migliorare anche la nostra squadra femminile. Grazie a @filippogalli5 per tutto il tuo lavoro su questo. In bocca al lupo a llenia Nicoli e alle ragazze, Forza Parma”.

Conosciamo Ilenia Nicoli attraverso questa video intervista a cura di Gabriele Majo, responsabile ufficio stampa e comunicazione del Settore Giovanile e delle Squadre Femminili del Parma Calcio 1913:

Benvenuta Ilenia Nicoli, quali i tuoi trascorsi? “Buongiorno a tutti, se vi parlassi dei miei trascorsi da calciatrice vi annoierei, perché sono stata in tante squadre e quindi mi dilungherei, per citare le principali ho giocato nel Bologna, nel Modena, al Verona, ho fatto qualche presenza in Nazionale, diciamo che mi sono divertita molto e questo è importante. Poi ho avuto qualche problema ad un ginocchio, per cui ho iniziato ad allenare molto presto, attorno ai 30 anni, ho fatto subito la A2 Femminile per tre anni, dopo di che ho iniziato a fare il settore giovanile maschile, perché mi incuriosiva capire come fosse la realtà dei maschietti. Dopo di che ho ricominciato con il Femminile: ho fatto tre anni a Sassuolo come allenatrice della Primavera e l’ultimo anno a Cittadella in Serie B. E ora sono qui…”

Complimenti, un curriculum di tutto rispetto: noi avremmo voluto essere in Serie C, ma per le ragioni spiegate nei giorni scorsi ci ritroviamo in Eccellenza, non essendoci stato il tanto auspicato ripescaggio, grazie comunque perché stai condividendo il nostro progetto pur in una categoria inferiore… “Grazie sono io che debbo dirlo alla Società per avermi coinvolta in questo progetto. In effetti il progetto iniziale era quello di fare la Serie C, così non è andata, ma io sono lo stesso molto felice di essere qua e spero di riuscire a dare qualcosa a queste ragazze e di poter crescere insieme per nuove avventure, chissà…”.