Appena iniziato il campionato, e per DAZN piovono critiche e lamentele

E’ ripartito oggi il campionato di Serie A, e per DAZN piovono già critiche e lamentele da parte degli abbonati. “Oltre ad i soliti problemi legati alle connessioni, in particolare viene rimproverata la bassa qualità del video da parte della piattaforma, che trasmette in esclusiva le gare in streaming dopo essersi assicurata i diritti del campionato italiano per i prossimi tre anni. Inoltre si contesta la mancanza di uno studio di introduzione delle partite, scelta voluta, e di diretta gol per seguire le gare in contemporanea. Quest’ultima opzione dovrebbe iniziare dalla terza giornata”.

TuttoNapoli.net