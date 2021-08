Younes, tanto talento ma tanti pasticci, verso l’Arabia Saudita

Il Napoli si sta muovendo sul mercato, sia in entrata che in uscita, ed a proposito di questo, uno dei partenti è sicuramente Amin Younes. “Amin Younes di talento ne aveva. Non si arriva nella nazionale tedesca senza di quello. Ma ancor di più ha avuto la predisposizione a fare pasticci nei suoi trasferimenti. Veri e propri bracci di ferro. L’ultimo, in ordine di tempo, ora, con un altro tira e molla con l’Eintracht Francoforte e il trasferimento in Arabia Saudita, probabilmente più remunerativa per l’ex attaccante azzurro.

In molti ricordano il suo passaggio a Napoli, nel 2018. Doveva essere il rinforzo in più per il perfetto Napoli di Sarri (in realtà era la terza scelta dopo Verdi, che rifiutò il trasferimento in inverno, e Politano, che dal Sassuolo fu ceduto all’Inter). A gennaio arrivò anche al San Paolo, a vedere i suoi futuri (ma in quel momento dovevano essere i presenti) compagni battere il Bologna 3-1 e rimanere in testa alla classifica.