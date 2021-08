UFFICIALE CALCIO FEMMINILE – Fissati i prezzi dei biglietti per la sfida Napoli-Inter

Il Napoli Femminile rende noto che i biglietti per la gara Napoli Femminile-Inter in programma domenica 28 agosto alle ore 20.30 allo stadio Piccolo di Cercola sono in vendita al seguente link https://www.go2.it/evento/napoli_vs_inter/4796

(e negli store indicati su https://www.go2.it/rivenditori) a partire da oggi alle ore 12.

Questi i prezzi, esclusi i diritti di prevendita: 10 euro per gli uomini, 7 euro per le donne, 5 euro per i ragazzi dai 14 ai 17 anni (i “ridotti” si potranno acquistare soltanto ai botteghini nel giorno della gara).

I tagliandi in vendita saranno 1800, vista la capienza dello stadio Piccolo e la possibilità di riempirlo al massimo al 50% come da normative vigenti. Per poter accedere allo stadio sarà necessario esibire il Green Pass o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti la gara.

Nel contempo, il Napoli Femminile ha deciso di lanciare la sua campagna di fidelizzazione dei tifosi: è attiva la possibilità di acquistare la #cuoreAzzurro Card al prezzo di 100 euro per gli uomini e 70 euro per le donne. Una tessera che permetterà di accedere alle 11 gare interne di campionato ed alle partite casalinghe di Coppa Italia. Per informazioni scrivere a marketing@napolifemminile.it

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile