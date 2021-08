SERIE B – Frosinone-Parma 2-2, gara emozionante al Benito Stirpe ma con un lutto sugli spalti

Questa sera è iniziata ufficialmente la serie B, dove l’attesa è enorme visto i nomi dei giocatori e le squadre che possono dire la loro. Al “Benito Stirpe” bella gara tra il Frosinone e il Parma. Nella prima frazione i padroni di casa sbloccano la gara con Zerbin che segna a porta vuota su respinta di Buffon. I “ducali”, dopo aver rischiato il raddoppio, parata del portiere emiliano su Ciano, pareggiano. Cross di Brunetta e diagonale vincente di Tutino. Nella ripresa Zampano impensierisce Buffon, respinta dell’estremo difensore. Gli ospiti passano in vantaggio, spunto di Brunetta, assist per Man che di esterno sinistro supera Ravaglia. Il Parma va vicino alla terza rete con Vasquez, palla che esce fuori di un soffio. Prima del minuto 90 arriva il pareggio dei padroni di casa, colpo di testa di Charpentier, stavolta Buffon parte in ritardo. Una gara però che ha avuto una coda triste per la morte, causa malore di un tifoso del Frosinone.

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Brighenti, Gatti, Szyminski, Zampano; Baloca, Maiello, Rohden; Canotto, Ciano, Zerbin. All. Grosso

PARMA (4-2-3-1):Buffon, Sohm, Osorio, Balogh, Gagliolo; Juric, Schiattarella; Man, Vasquez, Brunetta; Tutino. All. Maresca

A cura di Alessandro Sacco